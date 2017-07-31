Экономика 31 июля 2017, 14:19

Свердловские муниципалитеты должны до конца года перейти на единую модель техприсоединения к сетям ЖКХ

Новостройки Екатеринбурга

Подключение новостроек к инженерным сетям скоро будет проводиться по единой модели во всех муниципалитетах Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Региональная власть поставила перед муниципалитетами Среднего Урала задачу до конца года перейти на единую модель техприсоединения к системами тепло- и водоснабжения. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Как доложил сегодня в ходе видеоселектора с Минстроем РФ заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, для достижения этой цели в Свердловской области разработана специальная «дорожная карта».

В рамках этого комплекса мероприятий во всех муниципалитетах, имеющих централизованные системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, выбраны единые теплоснабжающие компании и гарантирующие организации. Кроме того, утверждены схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения. Подключение новых объектов к инженерным сетям ведётся в рамках 93 инвестпрограмм (50 — в сфере теплоснабжения и 43 — в сфере водоснабжения и водоотведения).

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Областная газета Свердловской области

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