На Шарташе выявлено 211 мест несанкционированного отдыха

Курсанты взяли под контроль все водоёмы Среднего Урала. Фото: Александр Зайцев

Курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС РФ с 24 по 30 июля обследовали Шарташ в рамках акции «Вода — безопасная территория». По итогам было выявлено 211 мест несанкционированного отдыха, сообщает пресс-служба УиГПС МЧС России.

Каждый день в течение недели 18 профилактических служб патрулировали побережье Шарташа. По итогам акции было выявлено 742 отдыхающих, не соблюдающих правила безопасности. Со всеми были проведены разъяснительные беседы и выданы памятки о правилах поведения на воде.

Напомним, первый этап акции «Вода — безопасная территория» проводился с 26 июня по 2 июля: тогда курсанты насчитали 375 человек в 16 местах несанкционированного отдыха.