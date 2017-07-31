Общество 31 июля 2017, 15:47

Екатеринбуржец прославил Чусовую на всю страну

Закат на Чусовой

Этот снимок принёс Семёну Шитикову третье место на фотоконкурсе. Фото: Семён Шитиков

Походник из Екатеринбурга Семён Шитиков взял бронзу во всероссийском фотоконкурсе «Лето на воде». Красивый закат над Чусовой он случайно поймал в кадр во время сплава по реке в 2016 году.

«Лето на воде» - третий фотоконкурс из цикла «Времена года», организованный научно-популярной энциклопедией «Вода России». Вдохновлённые Годом экологии, организаторы посвятили каждый этап одному сезону и раскрытию его красоты через водную стихию.

Как сообщает пресс-центр «Вода России», в летнем этапе за победу соревновались более 100 снимков из всех уголков страны. В итоге читателями энциклопедии были определены фавориты - Енисей, Хоста и Чусовая, авторы которых разделили между собой три призовых места.

Обладатель бронзы екатеринбуржец Семён Шитиков занимается фотографией уже более двух лет. Как он рассказал для «ОГ», всё началось с вдохновения уральской природой. Сейчас путешественник отправился в пеший поход по Байкалу за новыми кадрами.

Следующий этап конкурса - «Осень на воде» - пройдёт с 20 сентября по 20 октября.

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