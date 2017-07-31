31 июля 2017, 16:01

Российские школьники покорили Великобританию отличным знанием биологии

Команда российских школьников

Команда российских школьников достойно представила нашу страну на олимпиаде по биологии. Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ

На 28-й международной биологической олимпиаде сборная команда Российской Федерации улучшила прошлогодний результат по количеству золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Российской Федерации.

С олимпиады школьники увезли четыре награды: два золота, одно серебро и одну бронзу.

На интеллектуальное соревнование в Ковентри (Великобритания) отправились четыре российских школьника. В этот раз их конкурентами стали 260 учащихся из 67 стран мира. Задания включали в себя теоретические вопросы и практические тесты, такие как анализ ферментов, вскрытие личинки мухи и исследование растений-мутантов.

По итогам теоретических и практических заданий 10% участникам были вручены золотые медали, 20% - серебряные, 30% – бронзовые, всего около 20-30 штук.

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Областная газета Свердловской области

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