Общество 31 июля 2017, 16:45

Скончался депутат гордумы Нижнего Тагила и начальник ТЭЦ УВЗ Андрей Галахов

Андрей Галахов

Андрей Галахов многое сделал для модернизации ТЭЦ УВЗ. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Вчера на 58-м году жизни скончался депутат гордумы Нижнего Тагила и начальник ТЭЦ Уралвагонзавода Андрей Галахов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Андрей Галахов прошёл на УВЗ путь от мастера цеха холодной штамповки до начальника заводской ТЭЦ. Кроме того, он в течение двух созывов возглавлял комиссию гордумы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Андрей Галахов удостоен звания «Почётный энергетик».

С соболезнованиями по поводу его кончины выступили глава Нижнего Тагила Сергей Носов и коллеги из гордумы.

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