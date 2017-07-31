Скончался депутат гордумы Нижнего Тагила и начальник ТЭЦ УВЗ Андрей Галахов

Вчера на 58-м году жизни скончался депутат гордумы Нижнего Тагила и начальник ТЭЦ Уралвагонзавода Андрей Галахов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Андрей Галахов прошёл на УВЗ путь от мастера цеха холодной штамповки до начальника заводской ТЭЦ. Кроме того, он в течение двух созывов возглавлял комиссию гордумы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Андрей Галахов удостоен звания «Почётный энергетик».
С соболезнованиями по поводу его кончины выступили глава Нижнего Тагила Сергей Носов и коллеги из гордумы.