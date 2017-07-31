Россияне винят местные власти в ухудшении экологии

Вырубку лесов многие россияне называют одной из причин ухудшения экологии. Фото: Александр Зайцев

По данным ВЦИОМ, 25% россиян винят в ухудшении экологии местные власти. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Напомним, семь лет назад (в 2010 году) 27% опрошенных возлагали ответственность за ухудшение экологии на федеральное правительство.

Проведённый в рамках Года экологии опрос показал, что граждане стали лучше разбираться в вопросах экологии, а также более сознательно относиться к окружающей среде — личная ответственность выросла с 12 до 25%.

В целом, экологическая обстановка оценивается довольно положительно: 50% граждан удовлетворены экологическими условиями, в то время как в 2010 году таковых насчитывалось только 38%. Прогрессирующее улучшение экологической обстановки за последние годы отметили 24% опрошенных, 35% видят негативную тенденцию. 38% уверены, что всё осталось на прежнем уровне.

В рейтинге главных экологических проблем первые места по-прежнему занимают загрязнение водоёмов и воздуха, ухудшение здоровья людей, вырубка лесов и сокращение парковых площадей.

К слову, о том, что 2017 год объявлен Годом экологии, знают лишь 26% россиян.

Как бы вы оценили экологическую обстановку в нашем населённом пункте, местности? (закрытый вопрос, один ответ, %) 2009 г. 2010 г. 2017 г. В целом благополучная 7 6 20 Скорее благополучная 32 32 30 Скорее неблагополучная 49 47 31 Очень плохая, близкая к катастрофической 9 13 16 Затрудняюсь ответить 3 2 3

Как, по Вашему мнению, изменилась экологическая обстановка в нашем населенном пункте, местности за последние 5 лет? (закрытый вопрос, один ответ, %) 2009 г. 2010 г. 2017 г. Скорее улучшилась 10 10 24 Не изменилась 43 43 39 Скорее ухудшилась 41 43 35 Затрудняюсь ответить 6 4 2

В чем конкретно проявляется ухудшение окружающей среды в нашем населенном пункте, местности? закрытый вопрос, не более 5-ти ответов, %) 2005 г. 2009 г. 2017 г. Загрязнение водоемов 52 44 37 Загазованность воздуха 49 44 36 Плохая, загрязненная питьевая вода 39 32 22 Ухудшение здоровья людей 38 38 22 Исчезновение лесов, зеленых зон, парков 28 27 20 Антисанитарное состояние территории 35 30 19 Воздействие вредных химических веществ на продукты питания 18 12 16 Изменение климата 18 13 15 Исчезновение отдельных видов птиц, рыб, животных 13 8 9 Повышенный уровень шума 12 15 9 Повышенный уровень радиации 21 8 7 Кислотные дожди 13 6 7 Другое 2 2 7 Состояние окружающей среды в месте моего проживания стабильно и не ухудшается 7 14 18 Затрудняюсь ответить 2 3 2

А как, на Ваш взгляд, изменится экологическая обстановка в нашем населенном пункте в ближайшие 2-3 года? (закрытый вопрос, один ответ, %) 2009 г. 2010 г. 2017 г. Скорее улучшится 8 7 17 Не изменится 43 40 48 Скорее ухудшится 35 39 28 Затрудняюсь ответить 14 14 7

Кто, по Вашему мнению, должен нести основную ответственность за состояние экологии в нашем населенном пункте? (закрытый вопрос, один ответ, %) 2010 г. 2017 г. Сами люди 12 25 Местная власть (города, района) 23 25 Региональная власть (губернатор, глава администрации и региона) 14 23 Федеральная власть, Правительство в целом 27 10 Специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая полиция, МЧС и др.) 17 8 Предприятия 2 3 Общественные организации, в том числе экологические 2 2 Затрудняюсь ответить 3 4