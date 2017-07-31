ОНФ опроверг слухи об изменении должности Николая Косарева

Николай Косарев останется сопредседателем свердловского регионального штаба ОНФ. Фото: Алексей Кунилов

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Свердловской области Николай Косарев останется на своей должности. Слухи о его смещении в связи с возможными изменениями на основном месте работы не имеют под собой оснований, сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Вопрос о смене его должности в ОНФ в связи с возможными обсуждаемыми в СМИ изменения на основном месте работы не рассматривается», - заявила руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Напомним, одновременно Николай Косарев является ректором Уральского государственного горного университета. Ещё в прошлом году он заявил, что на очередные выборы руководителя вуза выдвигать свою кандидатуру не будет.