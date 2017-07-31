Культура 31 июля 2017, 18:11

Победители Ural Terra Jazz смогут выступить с Даниилом Крамером

Юлия Шамро
Иллюстрация: uralterrajazz.ru

Иллюстрация: uralterrajazz.ru

Пятого августа в Камышлове пройдёт международный Ural Terra Jazz, который соберёт не только уральских слушателей, но и ценителей джазовой музыки с других регионов. В этом году в рамках мероприятия выступит восемь коллективов.

На Ural Terra Jazz приедут участники из Екатеринбурга, Москвы, а также из Армении и Кубы. Одним из главных событий фестиваля станет выступление Вадима Эйленкрига и трио Даниила Крамера. К слову, победитель фестиваля получит возможность позднее выступить совместно с Крамером.

— Мы рады, что гости Камышлова смогут увидеть красоту этого замечательного города, посмотреть, что он из себя представляет, — делится председатель Заксобрания Свердловской области и президент Ural Terra Jazz Людмила Бабушкина. — Каждый год мы начинаем с нуля, проводим заседание оргкомитета и каждый раз по-новому строим организацию фестиваля. Нам очень приятно, что гости чувствуют себя свободно.

Традиционно в рамках Ural Terra Jazz будут организованы костюмированное шествие, ярмарка, фестиваль песчаных скульптур. Все мероприятия приурочены к масштабному празднованию 350-летнего юбилея Камышлова, который состоится в следующем году. Не обошли стороной организаторы и традиционную для фестиваля тему земляники, которая является визитной карточкой города. Сладким гвоздём Ural Terra Jazz станет десятиметровый пирог с ягодным джемом, который смогут попробовать все желающие.

  • Опубликовано в №138 от 1.08.2017 
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