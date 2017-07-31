Владимир Путин возмутился по поводу сбора денег с родителей школьников. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся сегодня встречи с главой Калмыкии Алексеем Орловым возмутился по поводу чрезмерных поборов в школах. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

— Родителей просят купить парту для ребёнка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал, — сказал Владимир Путин.

В ответ Алексей Орлов пообещал разобраться в ситуации. Во время этой встречи он, кстати, рассказывал главе государства о строительстве новой школы в Элисте, оснащённой двумя бассейнами.

По мнению главы государства, одновременно с возведением таких прекрасных учебных заведений руководству региона не стоит забывать и про нужды обычных школ.

— Надо не забывать и про обычные школы и про их материальную базу, — подчеркнул Владимир Путин.