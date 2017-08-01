Общество 1 августа 2017, 07:25

В пригороде Екатеринбурга минувшей ночью тушили цех по производству пластиковых конструкций

Свердловская область, Екатеринбург, посёлок, Большой Исток, пожар, цех, производство, пластик, конструкция, тушение, пожарные, спасатели, техника, борьба, огонь

В пригороде Екатеринбурга минувшей ночью тушили цех по производству пластиковых конструкций. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В пригороде Екатеринбурга - посёлок Большой Исток - в ночь на 1 августа спасатели тушили цех по производству пластиковых конструкций и склад с готовой продукцией. Площадь пожара составила 1200 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Более 30 пожарных с помощью 13 единиц техники боролись с огнём в течение трёх часов в условиях сильного задымления, высокой температуры и едкого дыма. В результате им удалось отстоять двухэтажное офисное здание. 

- Большая горючая загрузка и наличие пластиковых конструкций способствовали быстрому распространению огня. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения, работали два звена газодымозащитной службы, замеры концентрации вредных веществ проводила инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели ликвидировали огонь с помощью пенной атаки. Превышений ПДК не выявлено, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Свердловская область, Екатеринбург, посёлок, Большой Исток, пожар, цех, производство, пластик, конструкция, тушение, пожарные, спасатели, техника, борьба, огонь

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Причину возгорания цеха и склада в Большом Истоке устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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Областная газета Свердловской области

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