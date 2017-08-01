Общество 1 августа 2017, 08:05

СКР откроет в Екатеринбурге отдел криминалистики

Вчера, 31 июля, на совещании СКР принято решение о создании Криминалистического центра на базе Главного управления криминалистики. Чтобы опробовать систему, в Екатеринбурге откроют отдел криминалистики для обслуживания Уральского федерального округа, сообщается на сайте ведомства. 

Специалисты Криминалистического центра будут разрабатывать и внедрять новые образцы криминалистической и специальной техники, совершенствовать методики расследования преступлений, оказывать практическую помощь при проведении обысков, проверок, допросов. Центр оснастят передовым криминалистическим и экспертным оборудованием.

В состав Криминалистического центра войдёт управление научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики).

"С целью апробации указанной системы запустят пилотный проект с созданием отдела криминалистики в Екатеринбурге (с оперативным подчинением руководителю Криминалистического центра), который будет обслуживать Уральский федеральный округ. Сотрудники отдела окажут практическую помощь региональным следственным управлениям в расследовании резонансных преступлений", - говорится на сайте СКР. 

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