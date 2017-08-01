Общество 1 августа 2017, 08:30

Дорогой мини-кроссовер сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге

Свердловская область, Екатеринбург, Юго-Запад, улица Ясная, пожар, автомобиль, мини-кроссовер, Skoda Yeti

Дорогой мини-кроссовер сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге в ночь на 1 августа загорелся дорогой мини-кроссовер Skoda Yeti на юго-западе. Автомобиль полностью сгорел на площади шести кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании мини-кроссовера на улице Ясная поступило в диспетчерскую в 00:54. Девять огнеборцев с помощью двух единиц техники потушили огонь в течение четырёх минут, однако автомобиль спасти не удалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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Областная газета Свердловской области

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