С 1 августа аэропорт Кольцово вводит новые тарифы для парковки. Фото: Алексей Кунилов

С 1 августа международный аэропорт Кольцово вводит новые тарифы для парковки: оставить автомобиль на привокзальной площади на время командировки или отпуска стало дешевле. Введённые тарифы будут действовать лишь до 31 сентября, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

Теперь парковка автомобиля на 4-8 суток обойдётся владельцу в 3 тыс. 800 руб., на 9-11 суток - 4 тыс. 900 руб., на 12-15 суток - 6 тыс. 500 руб.

- В среднем это на 45% дешевле стоимости аналогичной услуги до внедрения новых пакетных тарифов. Указанное специальное предложение вводится для краткосрочной парковки и ориентировано на любителей максимального комфорта, желающих оставить ТС на привокзальной площади перед терминалом, - отметили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Добавим, стоимость долгосрочной парковки составляет 500 руб. за первые сутки, 400 руб. – за последующие, а долгосрочной парковки «эконом» - 1 тыс. 500 руб. за семь суток, 100 руб. – за последующие дни.