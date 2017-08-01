Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла до 1,3 миллионов рублей

В рейтинг вошли 40 марок, реализовавшие свыше 100 штук в первом полугодии. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

За первое полугодие 2017 года средняя стоимость нового автомобиля в России выросла до 1,3 млн руб. При этом средняя цена иномарки достигла 1,55 млн руб., машины отечественного производства - 579 тыс. руб., согласно данным аналитического агенства "Автостат".

Самой дорогой аналитики назвали машину Land Rover (средневзвешенная цена - 5,77 млн руб.). При этом цены на автомобили премиум-сегмента составляют от 2,7 до 5,8 млн руб.

Отметим, стоимость ряда марок, которые эксперты относят к массовому сегменту, превышают средневзвешенную цену иномарки в целом по России: Toyota (2,27 млн руб.), Subaru (2,21 млн руб.), Honda (2,15 млн руб.), Mitsubishi (1,92 млн руб.), Mazda (1,64 млн руб.).

Самыми доступными машинами для россиян аналитики называют представителей узбекского автопрома - Ravon (54о тыс. руб.) и японский Datsun (53о тыс. руб.).