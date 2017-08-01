Составлен ТОП-10 самых экономичных автомобилей в России. Фото: Алексей Кунилов

Составлен ТОП-10 самых экономичных автомобилей в России с расходом топлива до шести литров на 100 км по городу. Среди них два кроссовера, а также несколько автомобилей с дизельными моторами, пишет "Российская газета".

Возглавляет ТОП-10 Toyota Prius (дизель) с расходом 2,9 л/100 км благодаря гибридной силовой установке с бензиновым двигателем и электромотором. На втором месте - хэтчбек V40 Cross Country (4,6 л/100 км), на третьем Smart fortwo (4,9 л/100 км).

В рейтинг самых экономичных машин также входят Kia Picanto (5,6 л/100 км), Nissan Qashqai (дизель, 5,6 л/100 км), Skoda Octavia (дизель, 5,8 л/100 км), Peugeot 2008 (5,9 л/100 км), Mini Cooper (5,9 л/100 км), Citroen C4 Sedan (дизель, 5,9 л/ 100 км). Последнюю строчку занимает Audi A3 с показателем 6,1 л/100 км.