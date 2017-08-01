Общество 1 августа 2017, 10:31

Минобрнауки РФ опроверг слухи о возможной отмене ЕГЭ

Евгения Скачкова
ЕГЭ, Свердловская область

ЕГЭ в России отменять не будут. Фото: Александр Зайцев

Отменять ЕГЭ не планируется. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Елена Васильева.

При этом было отмечено, что учебная программа, направленная исключительно на удовлетворение требований ЕГЭ, является неправильной, и против этого будут предприняты меры.

Также Елена Васильева подчеркнула, что единый государственный экзамен выгодно уравнивает всех выпускников — шанс поступить в вузы крупнейших городов России имеют как их жители, так и абитуриенты из других регионов.

Добавим, что 21 июля во время визита в образовательный центр «Сириус» в Сочи Владимир Путин также высказался в пользу ЕГЭ. Он отметил, что за годы существования ЕГЭ ведущим вузам России удалось добиться значительного увеличения количества студентов из регионов.

ЕГЭ был введён в качестве выпускного экзамена в 2009 году и с тех пор является обязательным по двум предметам — математике и русскому языку. Ежегодно его сдают около 750 тысяч выпускников, сообщают РИА Новости.

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