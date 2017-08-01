Общество 1 августа 2017, 10:55

В екатеринбургском Храме-на-Крови сегодня почтут память Царской семьи

Екатеринбург, епархия, Храм-на-Крови, молебен, Царская семья, память, день, чудотворец, Серафим Саровский

В екатеринбургском Храме-на-Крови сегодня почтут память Царской семьи. Фото: Павел Ворожцов

В Храме-на-Крови (ул. Толмачёва, 34 а) сегодня, 1 августа, почтут память Царской семьи. Молебен смогут посетить все желающие в 19:00, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

Молебен cвятым Царствен­ным страстотерпцам отслужат в день памяти великого чудо­творца Земли Русской преподобного Серафи­ма Саровского по бла­гословению митрополи­та Екатеринбургского и Верхотурского Кир­илла. 1 августа 1903 года мощи святого были торжественно обретены и открыты для всеобщего почитания в Сарове. Тогда собралось не менее 300 тыс. человек, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

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