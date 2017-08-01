В России все камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах приведут к единому стандарту

Количество фотовидеокамер на свердловских автодорогах постоянно увеличивается. Фото: Алексей Кунилов

МВД РФ подготовило законопроект о введении единых требований ко всем камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающих сейчас на автодорогах России. Речь идёт о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как сообщает «Российская газета», необходимость разработки такого документа продиктована тем, что сейчас регионы устанавливают камеры фотовидеофиксации от разных производителей и с разным программным обеспечением. В результате возникают разночтения при установлении факта нарушения правил дорожного движения. Крайними в такой ситуации оказываются водители. Проще говоря, если проехать по автодорогам разных субъектов РФ с одной и той же скоростью, то где-то нарушение зафиксируют и оштрафуют, а где-то фотовидеокамеры просто не заметят «никакого криминала».

Если подготовленный сейчас законопроект будет принят, то все камеры по стране будут фиксировать нарушения по одной методике.

Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день действует около 130 подобных камер, а концу 2018 года их количество увеличится до 592.