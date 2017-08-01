Ко Дню города в Екатеринбурге появится Детский квартал

Мэрия Екатеринбурга готовит для самых маленьких горожан приятный сюрприз. Фото: Павел Ворожцов

К 294-летию уральской столицы в центре откроют детский квартал. Он расположится в сквере рядом с гимназией №9, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Квартал создадут в рамках дня рождения Екатеринбурга и посвятят одному из городов сказочной страны малышей и малышек Николая Носова. 19 августа на его территории будут действовать 7 интерактивных площадок с образовательно-развлекательными программами - дошколята и их родители смогут превратиться в исследователей, художников, изобретателей, сладкоежек и даже волшебников.

Окунуться в атмосферу детства можно будет 19 августа с 11:00 до 15:00.