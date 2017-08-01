Уральские учёные разгадали тайны «Игры престолов»

«Игра Престолов» стала одним из телевизионных хитов последних лет. Фото: Александр Зайцев

Курс научно-популярных лекций по знаменитому сериалу разработали учёные из Перми, сообщает «Российская газета». Слушатели узнают, какие исторические события явились прототипами для самых ярких сцен, как религия влияет на политику и почему хорошие герои умирают первыми.

Всего лекций будет три. Первая получила название «Все мы Ланнистеры и Старки, или Почему хорошие умирают первыми», и на ней психолог Дмитрий Корниенко даст ответ на главную загадку «Игры престолов» - почему Джордж Мартин так легко убивает самых лучших персонажей. Также профессор раскроет психологические портреты героев, их мотивацию и ценности.

Политолог Светлана Титова в лекции «Религиозный фанатизм Вестероса и его политические эффекты» рассмотрит, как сплетаются религиозные убеждения героев с их политическими играми и к чему это приводит. Также учёный выяснила тайну влиятельности Его Воробейшества и истинную причину взрыва септы Бейлора.

Третья лекция, «Игра престолов: историческая «солянка» Джорджа Мартина» будет посвящена взгляду на самые яркие сцены сериала через призму времени. Кандидат исторических наук, руководитель научно-исследовательского отдела архива Пермского края Александр Глушков сравнит такие эпизоды, как «Кровавая свадьба», «Сражение при Черноводной», «Битва пяти королей» и другие с прототипами в реальном мире.