Из-за грозы 28 частных домов в Красноуфимске до сих пор остаются без электроснабжения

Жителям 28 частных домов в Красноуфимске придется обходиться без электричества примерно до семи часов вечера. Фото: Александр Зайцев

Вчерашняя гроза создала немало проблем в Красноуфимске. Потоки воды залили изоляторы на электроподстанции, а сильный ветер оборвал провода на воздушной линии электропередачи.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью «Облкоммунэнерго», ситуация усугубилась ещё и тем, что сломанные ураганом деревья падали на опоры линии электропередачи: повреждено пять опор.

— Порванную линию мы сразу же в целях безопасности обесточили, без света остались 78 абонентов — это дома частного сектора. Буквально через два часа основную массу потребителей удалось запитать. Сейчас идут восстановительные работы на самом повреждённом участке — это 28 домов, — пояснил начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Андрей Ващенко.

По его словам, к семи часам вечера энергетики планируют установить новые опоры, заново натянуть провода и начать электроснабжение этих домов.

Кроме того, вчера вечером из-за залитой водой электроподстанции ненадолго оставались без света 65 частных домов. Однако эксперты электротехнической лаборатории оперативно провели необходимые замеры и убедились в безопасности оборудования. Это позволило быстро подключить электроподстанцию и подать в дома электричество.