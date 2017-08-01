Общество 1 августа 2017, 12:46

Больше половины выпускников российских школ поступают на бюджетные места вузов

Евгения Скачкова
Студенты УрФУ

57% выпускников российских школ поступают на бюджетные места вузов. Фото: Алексей Кунилов

57% выпускников российских школ поступают на бюджетные места вузов. Об этом сообщает федеральный портал «Образование» со слов министра образования науки и России Ольги Васильевой.

Елена Васильева отметила, что технические профессии по-прежнему в приоритете: 47% всех бюджетных мест отдано инженерным специальностям. Однако гуманитарные вузы отличаются самим высоким конкурсом.

Всего в этом году из российских школ выпустилось 603 тысячи учеников, ЕГЭ сдали 700 тысяч. Его результаты оцениваются чуть выше прошлогодних, а количество преодолевших минимальный порог в два раза больше, чем в 2016 году.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 августа)


Мэр Верхней Туры получил четыре года колонии

«Реальный театр»

«Реальный театр»