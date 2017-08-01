Главный тренер молодёжки "Урала" покинул свой пост

У молодёжного состава футбольного клуба "Урал" сменился главный тренер. Погос Галстян, ранее возглавлявший клуб, принял решение покинуть свой пост из-за неудачного старта в новом сезоне.

"Молодёжка" "Урала" стартовала в первенстве страны с трёх поражений. Сверстникам из Ростова-на-Дону "шмели" уступили со счётом 0:1, а во втором и третьем туре дублёры "Урала" разгромно проиграли "Динамо" и "Уфе" - 1:5 и 0:4 соответственно.

Новым главным тренером "молодёжки" назначен Михаил Галимов. Специалист работает в штабе молодёжной команды на протяжении нескольких сезонов.