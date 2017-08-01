Александр Якоб подписал постановление о новой системе оплаты труда в школах и детсадах Екатеринбурга

Теперь зарплаты работников внутри образовательного учреждения не могут отличаться более, чем в четыре раза. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
Дело в том, что глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб внёс изменения в постановление «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург». Согласно им, соотношение зарплаты заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного учреждения к зарплате остальных его сотрудников устанавливается в кратности от 1 до 4.