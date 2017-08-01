Общество 1 августа 2017, 13:15

Александр Якоб подписал постановление о новой системе оплаты труда в школах и детсадах Екатеринбурга

Евгения Скачкова
Школа в Свердловской области

Отныне зарплата заместителя директора школы не может превышать жалованье педагогов более чем в 4 раза. Фото: Александр Зайцев

Теперь зарплаты работников внутри образовательного учреждения не могут отличаться более, чем в четыре раза. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

Дело в том, что глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб внёс изменения в постановление «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург». Согласно им, соотношение зарплаты заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного учреждения к зарплате остальных его сотрудников устанавливается в кратности от 1 до 4.

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Областная газета Свердловской области

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