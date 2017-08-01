МУГИСО предоставило трём районам Екатеринбурга землю для пяти спортплощадок

Пять участков переданы под бессрочное использование в качестве спортплощадок. Фото: Алексей Кунилов

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило в постоянное (бессрочное) пользование Железнодорожному, Чкаловскому и Кировскому районам Екатеринбурга землю для спортплощадок. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.

Самый щедрый подарок получил Железнодорожный район. Там выделено сразу три земельных участка под хоккейные корты (на улицах Лётчиков, Челюскинцев и Уткинская).

Для Чкаловского района предоставлен земельный участок под универсальную спортивную площадку, а Кировский район получил землю под теннисный корт.