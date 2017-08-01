У "Автомобилиста" украли хоккейную форму из раздевалки в Нижнем Новгороде

"Автомобилист" остался без формы и хоккейной амуниции в преддверие первого матча на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде. Из раздевалки "шофёров" были украдены клюшки, коньки и даже спортивное питание.

Примечательно, что екатеринбуржцам частично удалось решить проблему, сообщает "Спорт-Экспресс". Однако нападающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски не примут участие в матче против "Ак Барса", так как не смогли найти форму нужного размера. Встреча начнётся сегодня, в 14:00 по уральскому времени.