Свердловчане установили личности пилотов найденного под Севастополем самолёта

Останки ИЛ-2 пролежали в горах под Севастополем более 70 лет. Фото: пресс-служба УрГАУ

Поисковый отряд «P.S.Возрождение» из УрГАУ , обнаруживший во время раскопок в Крыму останки штурмовика времён Второй мировой, установил личности погибших пилотов. Ими были командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко и стрелок Петр Тоток, сообщается на сайте УрГАУ.

Останки ИЛ-2 пролежали в горах под Севастополем более 70 лет. Поисковая экспедиция из Екатеринбурга отправилась на место по приглашению регионального поискового отделения - вместе с севастопольскими активистами они обследовали место трагедии, руководствуясь записями из журнала боевых действий. В ходе поисков удалось найти уцелевшие фрагменты обшивки и личные вещи, а также кольцо редуктора с заводским номером. Именно эти материалы позволили установить личности погибших.

По словам руководителя отряда Кирилла Грицая, студента 4-го курса инженерного факультета УрГАУ, работа была сложной: приходилось жить в палатках, готовить на костре, а за продуктами и водой ходить за несколько километров от стоянки.

Помимо Мартыновского оврага, в котором разбился самолет, студенты также исследовали территорию, где в годы войны располагалась 851-я зенитная батарея. Все её бойцы, 103 красноармейца, были уничтожены во время боя с фашистскими захватчиками. На этом месте студенты обнаружили штаб, военный дворик и другие солдатские сооружения. Командирский наган, немецкая и отечественная экипировка, рация, шинели, фляги, немецкие книги, ложки - вот лишь неполный список добытых поисковиками исторических артефактов. Их передадут в один из местных музеев, а тела погибших солдат будут с почестями захоронены.