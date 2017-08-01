В Октябрьском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга появятся пять новых улиц

В Октябрьском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга появятся пять новых улиц. Фото: Александр Зайцев

В Октябрьском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга появятся пять новых улиц. Постановления о присвоении наименований новым улицам подписал глава администрации города Александр Якоб.

Одна из улиц в Верх-Исетском районе теперь будет носить имя Героя России Леонида Валова. Ещё две улицы района в посёлке Медном получат названия Нижнесергинская и Синячихинская. Первая располагается от проектируемой улицы Буткинская до проектируемой улицы Верхотурская. Вторая - протянется от Большой Съезжей до Авторской.

В Октябрьском районе рядом с существующими улицами Оборонная и Латвийская появятся улицы Даманцев и Фронтовых радистов.