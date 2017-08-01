Спорт 1 августа 2017, 14:33

"Синара" начнёт новый сезон матчем с "КПРФ"

Мини-футбольный клуб "Синара" возьмёт старт в новом сезоне чемпионата России в Екатеринбурге. Первым соперником уральцев станет "КПРФ".

Команды проведут две встречи в ДИВСе, 2 и 3 сентября. Стоит отметить, что "КПРФ" является для "Синары" одним из самых неудобных соперников. В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза, и во всех встречах победу праздновали москвичи. 

Во втором туре чемпионата страны екатеринбуржцы отправятся в гости к "Автодору", а в третьем туре примут в столице Урала "Газпром-Югру".

Перед стартом нового сезона "Синара" примет участие в "Турнире на призы Тюменской области". На групповом этапе соревнований соперниками екатеринбуржцев станут "Новая Генерация" и "Газпром-Югра". Первые встречи состоятся 18 и 19 августа.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 августа)


Мэр Верхней Туры получил четыре года колонии

«Реальный театр»

«Реальный театр»