"Синара" начнёт новый сезон матчем с "КПРФ"

Мини-футбольный клуб "Синара" возьмёт старт в новом сезоне чемпионата России в Екатеринбурге. Первым соперником уральцев станет "КПРФ".

Команды проведут две встречи в ДИВСе, 2 и 3 сентября. Стоит отметить, что "КПРФ" является для "Синары" одним из самых неудобных соперников. В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза, и во всех встречах победу праздновали москвичи.

Во втором туре чемпионата страны екатеринбуржцы отправятся в гости к "Автодору", а в третьем туре примут в столице Урала "Газпром-Югру".

Перед стартом нового сезона "Синара" примет участие в "Турнире на призы Тюменской области". На групповом этапе соревнований соперниками екатеринбуржцев станут "Новая Генерация" и "Газпром-Югра". Первые встречи состоятся 18 и 19 августа.