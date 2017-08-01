Евгений Куйвашев обратился к уральцам по поводу скорбной даты в российской истории

Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области обратился к жителям Среднего Урала по поводу скорбной даты в российской истории: 1 августа 1914 года началась Первая мировая война. По сложившейся традиции россияне сегодня отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

Как сообщает областной департамент информполитики, на фронтах этой войны погибли многие тысячи жителей Екатеринбургского уезда Пермской губернии. На Среднем Урале было сформировано несколько полков. В частности, особый героизм на фронте проявил 37-й пехотный Екатеринбургский полк.

— Сегодня мы вспоминаем о миллионах соотечественников, погибших в Первой мировой войне. Эта война открыла череду катастроф двадцатого века, резко изменила судьбу России и многих других стран мира, — подчеркнул Евгений Куйвашев.