МОК договорился с Лос-Анджелесом об Играх-2028

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Международный олимпийский комитет официально подтвердил договорённость с Лос-Анджелесом о том, что американский город примет Олимпийские игры 2028 года. Взамен МОК будет финансировать молодёжные и детско-юношеские спортивные программы города — будущего хозяина Игр на протяжении 11 лет в размере $ 1,8 млрд, сообщает пресс-служба МОК.

Три недели назад МОК объявил, что Олимпиады 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе, но в какой очерёдности эти города примут летние Игры, предстояло решить в рабочем порядке. Официально решение вступит в силу после того, как в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме будет подписано трёхстороннее соглашение, по которому Парижу остаётся летняя Олимпиада 2024 года.

Напомним, что изначально на проведение Олимпийских игр в 2024 году претендовали также Гамбург, Будапешт и Рим, однако они не подтвердили свои заявки из-за высоких расходов на организацию Олимпиады.