Футболистов «Урала» вновь подозревают в «странном матче»

Иллюстрация: facebook.com/Federbet

Встреча московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» во втором туре молодёжного первенства России по футболу 22 июля, завершившаяся со счётом 5:1 в пользу бело-голубых, вызвала вал необычных ставок. Ряд специалистов поспешили заявить, что игра была «странной».

Первыми подозрениями на своей странице в одной из социальных сетей поделился Federbet — структура, занимающаяся обнаружением и предотвращением махинаций в спортивных ставках. Её представители зафиксировали огромное количество успешных ставок на разницу забитых-пропущенных в матче голов и количество забитых мячей «Динамо» в первом тайме.

Но в обоих клубах, естественно, все подозрения в нечестном характере игры отмели. Вместе с тем накануне стало известно, что тренер молодёжки «Урала» Погос Галстян покинул свой пост после неудачного старта сезона (поражения в трёх стартовых турах с общим счётом 1:10). Его место занял Михаил Галимов, уже работавший в структуре клуба.

Стоит отметить, что «Урал» с подачи букмекеров регулярно подозревают в нечестной игре. Но до сих пор ни один факт официально так и не был подтверждён.