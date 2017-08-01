На шести улицах Екатеринбурга появятся дополнительные знаки «Остановка запрещена»

Мест, где ваш автомобиль рискует «познакомиться» с эвакуатором, в Екатеринбурге становится всё больше, а бесплатных парковок в городе не прибавляется. Фото: Алексей Кунилов

К концу нынешнего года на шести улицах Екатеринбурга появятся дополнительные знаки, запрещающие парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идёт об установке знака «Остановка запрещена» в комплекте с табличкой «Работает эвакуатор». Водители, случайно оставившие там свои машины, рискуют не увидеть автомобиль на том месте, где его припарковали: придётся добираться до штрафстоянки.

Такие знаки появятся на улице Попова (от улицы Репина до Московской), на улице Бажова (от проспекта Ленина до улицы Первомайской), на улице Щорса (от дома № 24 до улицы Машинной), на перекрёстке улиц Колмогорова и Одинарка (по 50 м во всех направлениях), на улице Инженерной (от улицы Дагестанской до Профсоюзной), на улице Рабочих (от Анри Барбюса до Крауля).

Одновременно на двух перекрёстках запретят левый поворот: на улице Мира (перед проспектом Ленина со стороны Малышева) и на улице Карла Либкнехта (перед проспектом Ленина со стороны улицы Первомайской в сторону Оперного театра).