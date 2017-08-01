Велошколу в Верхней Пышме признали лучшей спортшколой на Среднем Урале

Эксперты выяснили, где детям больше всего нравится заниматься спортом. Фото: Алексей Кунилов

Детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» в Верхней Пышме признана лучшей среди спортивных школ области. По итогам независимой оценки она набрала наивысший балл — 96,03 из 100 возможных, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Качество работы «Велогора» и ещё одиннадцати спортшкол Среднего Урала в течение нескольких месяцев оценивали около 1000 учащихся и их родителей, а также известные спортсмены, тренеры, журналисты и председатели спортивных федераций — всего 41 эксперт. Среди основных критериев — наличие подробной информации в свободном доступе, компетентность преподавателей, вежливость персонала, комфортность и доступность обучения.

Второе место в рейтинге заняла областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, третье – ДЮСШ «Спартаковец». В список лучших также вошли Пышминская спортшкола по велоспорту, Уральская шахматная академия, ДЮСШ по самбо, ДЮСШ по лыжному спорту, детско-юношеская спортшкола «Хризотил», училище олимпийского резерва №1, ДЮСШ по художественной гимнастике имени сестёр Назмутдиновых, школы олимпийского резерва «Уктусские горы» и «Аист».