Николай Смирнов отчитался перед Москвой о 70-процентной готовности свердловского ЖКХ к зиме

Свердловские коммунальщики торопятся заменить ветхие теплотрассы до наступления холодов. Фото: Александр Зайцев

Коммунальная инфраструктура Среднего Урала уже на 70% подготовлена к предстоящему отопительному сезону. Об этом региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отчитался на всероссийском селекторном совещании, которое провёл министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как сообщает областной департамент информполитики, коммунальщики в нашем регионе уже успели заменить 82 км ветхих теплотрасс и 75 км водопроводов.

Полностью отремонтирована для работы в холода половина котельных. Жилые дома в Свердловской области подготовлены к зиме на 64,5%.