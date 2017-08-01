Экономика 1 августа 2017, 16:15

Николай Смирнов отчитался перед Москвой о 70-процентной готовности свердловского ЖКХ к зиме

Замена труб в Свердловской области

Свердловские коммунальщики торопятся заменить ветхие теплотрассы до наступления холодов. Фото: Александр Зайцев

Коммунальная инфраструктура Среднего Урала уже на 70% подготовлена к предстоящему отопительному сезону. Об этом региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отчитался на всероссийском селекторном совещании, которое провёл министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как сообщает областной департамент информполитики, коммунальщики в нашем регионе уже успели заменить 82 км ветхих теплотрасс и 75 км водопроводов.

Полностью отремонтирована для работы в холода половина котельных. Жилые дома в Свердловской области подготовлены к зиме на 64,5%.

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Областная газета Свердловской области

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