"Автомобилист" в овертайме уступил "Ак Барсу"

Хоккейный клуб "Автомобилист" с поражения стартовал в Кубке губернатора Нижегородской области. "Шофёры" в овертайме уступили казанскому "Ак Барсу" - 3:4.

Подопечные Владимира Крикунова, усилиями Евгения Чесалина, открыли счёт в матче, однако затем пропустили сразу три шайбы. "Шофёрам" удалось сравнять счёт в третьем периоде, но в овертайме казанцы добились победы. Решающая шайба на счету Джастина Азеведу.

Напомним, что перед матчем с "Ак Барсом" из раздевалки "Автомобилиста" была украдена форма. Рок Тичар, Алексей Михнов и Михал Чайковски из-за этого не смогли принять участие в игре.