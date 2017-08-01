Собранный свердловскими школьниками робот завоевал бронзу в Японии

Свердловская команда на чемпионате по роботехнике RoboCup2017. Фото: пресс-служба Дворца Молодёжи

Юные изобретатели из дома детского творчества Октябрьского района представили собственного робота в японском городе Нагоя, сообщила пресс-служба Дворца Молодёжи. Человекоподобная машина умеет танцевать, говорить и даже пытается учить японский язык.

В рамках чемпионата по роботехнике RoboCup2017 в Нагою съехались около 3000 школьников из 42 стран мира. Российские технологии будущего представляли команды из Томска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга. Свердловчане Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков и Александр Исаков ранее взяли золото в национальном этапе в Томске, и вот теперь выступили в мировой лиге Junior по дисциплине «Театрализованные представления с роботами», заняв третье место. Теперь ребятам предстоит следующий этап состязаний: осенью они отправятся покорять Таиланд.

Ранее талантливые мальчишки спроектировали робота-мусороуборщика Бориса, который также стал звездой многих конкурсов. Но славы скромный Борис, видимо, не выдержал и в поездке на очередные соревнования сломался.