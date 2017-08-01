За полгода свердловчане отправили более 1,2 миллиона посылок

Поток почтовых отправлений из Свердловской области в нынешнем году непрерывно растёт. Фото: Александр Зайцев

За первое полугодие 2017 года свердловчане отправили более 1,2 млн посылок. Этот показатель превышает результат, достигнутый за весь 2016 год.

Как пояснили в пресс-службе УФПС Сведловской области — филиале ФГУП «Почта России», чтобы справиться с таким ростом почтовых отправлений, почтальонам пришлось многое сделать для модернизации своего оборудования. Максимальная пропускная способность екатеринбургского ММПО (места международного почтового обмена), к примеру, увеличилась в четыре раза.

В частности, за первое полугодие ММПО Кольцово приняло международную почту из Харбина (Китай) с бортов 60 самолётов.