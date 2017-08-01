Экономика 1 августа 2017, 17:34

Свердловская область заняла второе место в России по количеству проданных электронных полисов ОСАГО

Регионы, лидирующие по продажам е-ОСАГО по итогам первого полугодия 2017 года

По интересу к е-ОСАГО свердловчане обогнали москвичей. Фото: пресс-служба РСА

По итогам января-июля 2017 года Средний Урал занял второе место среди регионов России по количеству проданных электронных полисов ОСАГО. Свердловчане уступили только Краснодарскому краю, занявшему первое место.

Как сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА), за первое полугодие в Свердловской области продано около 131,5 тыс. полисов е-ОСАГО. Для сравнения, у лидера рейтинга — Краснодарского края аналогичный показатель составил около 165 тыс.

— Популярность объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора. Он может это сделать, не выходя из дома, — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 августа)


Мэр Верхней Туры получил четыре года колонии

«Реальный театр»

«Реальный театр»