Свердловская область заняла второе место в России по количеству проданных электронных полисов ОСАГО

По интересу к е-ОСАГО свердловчане обогнали москвичей. Фото: пресс-служба РСА

По итогам января-июля 2017 года Средний Урал занял второе место среди регионов России по количеству проданных электронных полисов ОСАГО. Свердловчане уступили только Краснодарскому краю, занявшему первое место.

Как сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА), за первое полугодие в Свердловской области продано около 131,5 тыс. полисов е-ОСАГО. Для сравнения, у лидера рейтинга — Краснодарского края аналогичный показатель составил около 165 тыс.

— Популярность объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора. Он может это сделать, не выходя из дома, — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.