Владимир Путин подписал закон о приоритете показаний счётчиков при оплате общедомовых услуг

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,устанавливающий приоритет показаний счётчиков при оплате общедомовых услуг. Речь идёт о поправках Жилищный кодекс РФ.
Этот документ предоставляет собственникам квартир право выбирать наиболее удобный способ расчёта платы за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды: по коллективному счётчику либо по нормативу. Причём показания счётчиков отныне считают приоритетными по сравнению с нормативами.
Предполагается, что это позволит снизить платежи для жильцов тех многоквартирных домов, в которых сумели наладить экономное расходование коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ниже норматива).