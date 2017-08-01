Экономика 1 августа 2017, 18:08

Владимир Путин подписал закон о приоритете показаний счётчиков при оплате общедомовых услуг

Деньги и пенсионное удостоверение

У многих россиян теперь появится возможность сэкономить на платежах за ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,устанавливающий приоритет показаний счётчиков при оплате общедомовых услуг. Речь идёт о поправках Жилищный кодекс РФ.

Этот документ предоставляет собственникам квартир право выбирать наиболее удобный способ расчёта платы за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды: по коллективному счётчику либо по нормативу. Причём показания счётчиков отныне считают приоритетными по сравнению с нормативами.

Предполагается, что это позволит снизить платежи для жильцов тех многоквартирных домов, в которых сумели наладить экономное расходование коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ниже норматива).

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