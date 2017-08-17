Политика 17 августа 2017, 08:54

Роман Чуйченко стал заместителем директора ГТРК «Саратов»

Роман Чуйченко стал заместителем директора ГТРК «Саратов»

Роман Чуйченко стал заместителем директора ГТРК «Саратов». Фото: Алексей Кунилов

Роман Чуйченко назначен заместителем директора ГТРК «Саратов». Об этом сообщает ИА «Взгляд — инфо».

По словам директора саратовского филиала этой государственной телекомпании Дмитрия Петрова, Роман Чуйченко будет формировать информационную политику ГТРК «Саратов».

Напомним, с 2010 года он трудился советником губернатора Свердловской области, а с конца 2010-го по 2012 год был главным редактором «Областной газеты». С октября 2013 года по октябрь 2016-го Роман Чуйченко являлся депутатом Государственной думы от Свердловской области, входил во фракцию «Единой России».

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Областная газета Свердловской области

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