Роман Чуйченко стал заместителем директора ГТРК «Саратов». Фото: Алексей Кунилов

Роман Чуйченко назначен заместителем директора ГТРК «Саратов». Об этом сообщает ИА «Взгляд — инфо».

По словам директора саратовского филиала этой государственной телекомпании Дмитрия Петрова, Роман Чуйченко будет формировать информационную политику ГТРК «Саратов».

Напомним, с 2010 года он трудился советником губернатора Свердловской области, а с конца 2010-го по 2012 год был главным редактором «Областной газеты». С октября 2013 года по октябрь 2016-го Роман Чуйченко являлся депутатом Государственной думы от Свердловской области, входил во фракцию «Единой России».