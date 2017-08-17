Общество 17 августа 2017, 09:31

Над Свердловской областью на пять дней повиснет смог

Смог продержится до конца недели.

Смог продержится до конца недели. Фото: Александр Зайцев

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Уральские синоптики выступили с предупреждением. До конца недели над регионом будет висеть смог.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия продержатся с 20:00 16 августа до 20:00 21 августа. В связи с этим было объявлено соответствующее предупреждение первой степени опасности. Метеостанции Уральского УГМС задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.

Отметим, что согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в области будет держаться относительно тёплая погода. 17 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы, температура воздуха составит 18-23 градуса. 18 августа будет немного прохладнее — 17-22 градуса, осадков также не предвидится. А вот в День города, 19 августа, местами возможен небольшой дождь.  

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