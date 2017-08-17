Pew Research Center: Польша и Турция считают Россию главной угрозой

Россию больше не боится весь мир. Фото: Александр Исаков

Исследовательский центр Pew Research Center выяснил, какие государства видят в России главную угрозу для себя. Опрос проводился в 37 странах с февраля по апрель 2017 года.

По результатам исследования, главной угрозой для своих государств Россию сочли Польша (65%), Турция (54%) и Иордания (49%). В США и Испании этот показатель составил 47%, во Франции — 45%, в Нидерландах — 44%, в Великобритании — 43%. Наиболее дружелюбно настроенными оказались Вьетнам (11%), Сенегал (16%), Индия (17%), Венесуэла, Колумбия и Перу (по 19%).

При этом на общем фоне международных страхов Россию выделили лишь 31%. Гораздо больше опасений вызывают ИГИЛ (62%), резкие климатические изменения (61%), международные хакерские атаки и состояние глобальной экономики (по 51%).