Политика 17 августа 2017, 09:46

Pew Research Center: Польша и Турция считают Россию главной угрозой

Россию больше не боится весь мир.

Россию больше не боится весь мир. Фото: Александр Исаков

Исследовательский центр Pew Research Center выяснил, какие государства видят в России главную угрозу для себя. Опрос проводился в 37 странах с февраля по апрель 2017 года.

По результатам исследования, главной угрозой для своих государств Россию сочли Польша (65%), Турция (54%) и Иордания (49%). В США и Испании этот показатель составил 47%, во Франции — 45%, в Нидерландах — 44%, в Великобритании — 43%. Наиболее дружелюбно настроенными оказались Вьетнам (11%), Сенегал (16%), Индия (17%), Венесуэла, Колумбия и Перу (по 19%).

При этом на общем фоне международных страхов Россию выделили лишь 31%. Гораздо больше опасений вызывают ИГИЛ (62%), резкие климатические изменения (61%), международные хакерские атаки и состояние глобальной экономики (по 51%).  

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