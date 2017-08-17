Общество 17 августа 2017, 09:47

В Екатеринбурге из-за горящего мусора эвакуировали 50 человек

На лестничной площадке в жилом доме вспыхнул мусор

На лестничной площадке в жилом доме вспыхнул мусор. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 50 человек. Среди них четверо детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мамина-Сибиряка поступило 17 августа в 6:37 утра. На лестничной площадке четырёхэтажного жилого дома вспыхнул мусор на лестничной площадке. Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего 2 кв. метра, спасателям пришлось эвакуировать по лестничным маршам 50 человек, среди которых было четверо детей.

К счастью, в результате происшествия никто не пострдал. Горящий мусор потушили к 8 утра. В ликвидации пожара было задействовано 3 машины и 8 огнеборцев.

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Областная газета Свердловской области

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