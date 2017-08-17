Из-за концерта «Ногу свело» и Trubetskoy в Академическом перекроют две улицы

В День города в академическом выступит "Ногу свело". Фото: Александр Исаков

В День города в Академическом районе выступят Trubetskoy и «Ногу Свело!». Ради выступления частично ограничат движение по проспекту Академика Сахарова и улице Вильгельма де Геннина.

19 августа в Академическом районе Екатеринбурга, в рамках празднования Дня города, пройдёт масштабный фестиваль #Добрососедство. Как рассказали организаторы площадки, здесь будет создана огромная детская зона, пройдёт фестиваль ипотеки и яркая концертная программа с участием акробатов. Завершится торжество концертом специально приглашённых хэдлайнеров. В 16:30 выступит группа Trubetskoy, а в 18:00 на главную сцену выйдет Макс Покровский и группа «Ногу свело».

Отметим, что площадка фестиваля расположится на перекрёстке пр. Академика Сахарова и ул. Вильгельма де Геннина, в связи с чем по этим улицам будет частично ограничено движение автотранспорта. Начало праздника в 12.00.