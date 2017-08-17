В новом общежитии УрФУ ликвидировали учебный пожар

С такими специалистами студенты могут не бояться пожаров. Фото: пресс-служба УрФУ

В новом общежитии УрФУ на ул. Комсомольской, 70 прошли пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба вуза. Сотрудники МЧС тушили «возгорание» на 16-м этаже и спасали людей с помощью автоподъёмника.

В учениях были задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники — пожарные автоцистерны, коленчатый автоподъёмник высотой 50 метров, автомобили связи, освещения и газодымозащитной службы. Были успешно отработаны способы тушения пожара и массового спасения людей из высотного здания.

Отметим, что общежитие построено по современным нормам безопасности, с использованием огнеупорных стройматериалов и систем «Оксион» для быстрого оповещения пожарных служб в случае ЧП.

С сентября в нём будут проживать 1230 студентов.