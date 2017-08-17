В новом общежитии УрФУ ликвидировали учебный пожар

В новом общежитии УрФУ на ул. Комсомольской, 70 прошли пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба вуза. Сотрудники МЧС тушили «возгорание» на 16-м этаже и спасали людей с помощью автоподъёмника.
В учениях были задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники — пожарные автоцистерны, коленчатый автоподъёмник высотой 50 метров, автомобили связи, освещения и газодымозащитной службы. Были успешно отработаны способы тушения пожара и массового спасения людей из высотного здания.
Отметим, что общежитие построено по современным нормам безопасности, с использованием огнеупорных стройматериалов и систем «Оксион» для быстрого оповещения пожарных служб в случае ЧП.
С сентября в нём будут проживать 1230 студентов.