Евгений Куйвашев обсудил возобновление прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом

Евгений Куйвашев находится в Белоруссии. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев сегодня находится в Белоруссии. Там он обсудил с временным поверенным в делах Посольства РФ в Республике Беларусь Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Беларуси Константином Артюшиным возможность возобновления прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом.

Как сообщает областной департамент информполитики, между предприятиями этой страны и уральскими заводами за последние годы установились прочные связи. Только за январь-май 2017 года двусторонняя торговля увеличилась на 31%, а товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией достиг 98 млн долларов США.

— Учитывая получающие всё большее развитие связи (деловые, культурные, человеческие), сегодня перед Свердловской областью и Белоруссией встаёт вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. Мы со своей стороны готовы сделать для этого всё необходимое. Я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег, — подчеркнул Евгений Куйвашев.