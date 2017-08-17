Политика 17 августа 2017, 11:02

Евгений Куйвашев обсудил возобновление прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом

Евгений Куйвашев находится в Белоруссии

Евгений Куйвашев находится в Белоруссии. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев сегодня находится в Белоруссии. Там он обсудил с временным поверенным в делах Посольства РФ в Республике Беларусь Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Беларуси Константином Артюшиным возможность возобновления прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом.

Как сообщает областной департамент информполитики, между предприятиями этой страны и уральскими заводами за последние годы установились прочные связи. Только за январь-май 2017 года двусторонняя торговля увеличилась на 31%, а товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией достиг 98 млн долларов США.

— Учитывая получающие всё большее развитие связи (деловые, культурные, человеческие), сегодня перед Свердловской областью и Белоруссией встаёт вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. Мы со своей стороны готовы сделать для этого всё необходимое. Я дам все соответствующие поручения. Рассчитываю на поддержку белорусских коллег, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 августа)

Училище готовило офицеров для командования артиллерийскими подразделениями пушек большой мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые уральские курсанты. Все они были направлены на службу на знаменитых «катюшах». Фото: Неизвестный фотограф
Курсантов-артиллеристов поселили в бараках для заключённых

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»