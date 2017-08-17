«Городок сказок» в ЦПКиО сократил свою площадь из-за ЧМ-2018

Обновлённый "Городок сказок" откроется 19 августа. Фото: Александр Исаков

После летней реконструкции «Городок сказок» потерял примерно четверть своей площади — она будет отдана под дорожно-тропиночную сеть и коммуникации фан-зоны к ЧМ-2018. Впрочем, оставшаяся территория преобразилась и пополнилась множеством новых сказочных персонажей.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦПКиО, реконструкция любимого детьми «Городка сказок» в ЦПКиО практически завершена. Взамен утерянной площади дети получат много новых декораций из любимых сказок: мини-версию Изумрудного города со Страшилой, Дровосеком и дорогой из жёлтого кирпича, фигуры Винни-Пуха, Иа-Иа, Змея Горыныча и других — всего около 20 новых персонажей.

Обновлённый аттракцион распахнёт свои ворота 19 августа в 11:00.