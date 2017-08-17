Екатеринбургские таможенники подарили сиротам контрафактные игрушечные машинки

Екатеринбургская таможня подарила детям, оставшимся без попечения родителей, партию контрафактных игрушечных детских автомобилей. Перед вручением конфискованные изделия были проверены на соответствие санитарным нормам.
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, незаконно ввезённую в Россию партию игрушечных детских автомобилей безвозмездно передали двум государственным социальным учреждениям Екатеринбурга и Свердловской области.
Отмечается, что перед передачей образцы конфискованного товара были проверены на соответствие санитарным нормам и правилам в Областном центре гигиены и эпидемиологии.
По словам представителей социальных учреждений, подарок таможенников для детей, лишённых опеки родителей, и ребятишек из малообеспеченных семей, пришёлся весьма кстати: накануне Дня знаний формируются подарочные наборы для адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.