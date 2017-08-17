Екатеринбургские таможенники подарили сиротам контрафактные игрушечные машинки

Перед передачей игрушки проверили санитарные врачи. Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможни

Екатеринбургская таможня подарила детям, оставшимся без попечения родителей, партию контрафактных игрушечных детских автомобилей. Перед вручением конфискованные изделия были проверены на соответствие санитарным нормам.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, незаконно ввезённую в Россию партию игрушечных детских автомобилей безвозмездно передали двум государственным социальным учреждениям Екатеринбурга и Свердловской области.

Отмечается, что перед передачей образцы конфискованного товара были проверены на соответствие санитарным нормам и правилам в Областном центре гигиены и эпидемиологии.

По словам представителей социальных учреждений, подарок таможенников для детей, лишённых опеки родителей, и ребятишек из малообеспеченных семей, пришёлся весьма кстати: накануне Дня знаний формируются подарочные наборы для адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.