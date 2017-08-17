Спорт 17 августа 2017, 11:47

«Юность» признали лучшей спортивной школой Екатеринбурга

"Юность" - одна из лучших ДЮСШ Екатеринбурга.

"Юность" - одна из лучших ДЮСШ Екатеринбурга. Фото: пресс-служба СК "Юность"

Спортивная школа «Юность» заняла 1-е место в номинации «ДЮСШ с количеством видов спорта более 4». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Награждение состоялось в рамках городского смотра-конкурса среди МОУ дополнительного образования спортивной направленности. Жюри оценивало постановку работы конкурсантов по подготовке спортивного резерва за 2016 год. По итогам СК «Юность» победила с большим отрывом, набрав 69 баллов. Второе место заняла ДЮСШ №19 «Детский стадион» (36 баллов), третье досталось ДЮСШ «Виктория» (34 балла).  

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